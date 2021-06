Flávio Dino sorteará prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose da vacina

Campanha do governo do Maranhão tem como objetivo estimular população para que tome segunda dose da vacina, essencial na imunização contra a Covid-19 edit

247 - Enquanto governadores entram em disputa para ver quem aplica a primeira dose da vacina contra a Covid-19 mais rápido em toda a população adulta, Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, anunciou que sorteará até R$ 10.000 em prêmios na próxima semana para quem completar o esquema vacinal. O anúncio, feito na tarde desta terça-feira, deve incentivar a população a tomar a segunda dose. A informação é do jornal O Globo.

A premiação será na forma de cartões para compra de alimentos que variam de R$ 1.000 e R$ 10.000. Antes, quem recebia o imunizante também ganhava mingau de milho em "arraiás da imunização", com aplicação de doses de forma ininterrupta aos fins de semana. A ação vem na esteira do que tem ocorrido nos Estados Unidos, onde estados oferecem donuts, cerveja e até maconha para quem se imunizar.

“Arraial da Vacina”

A capital São Luís promove já o segundo fim de semana do “Arraial da vacinação”. O evento ocorre durante 41 horas e acontece pelo sistema drive-thru do Pátio Norte Shopping.

Flávio Dino afirmou que quem for se vacinar no local, deve ganhar mingau de milho e ouvir músicas da cultura junina no Maranhão.

"No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho. 41 horas consecutivas de vacinação. Público: 29 anos ou mais", disse Dino.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.