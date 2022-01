Humberto Costa diz que possível secretariado em Pernambuco terá maioria de mulheres e que o mesmo acontecerá com o governo Lula

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE), que defende sua candidatara ao governo estadual, afirmou, em entrevista à TV 247, seu compromisso em compor um secretariado majoritariamente feminino. Segundo ele, um eventual governo Lula deve seguir o mesmo caminho.

O senador pernambucano afirmou, ainda, que além da maioria feminina, eventuais governos do PT terão “uma composição racial muito expressiva”.

“Se eu for eleito governador, as mulheres serão maioria em meu secretariado. O exemplo de [Gabriel] Boric, no Chile e de [Pedro] Sánchez, na Espanha, são um norte para nós. E tenho certeza que o presidente Lula irá por esse caminho em seu governo. Nós tivemos programas importantes para mulheres, negros e minorias nos governos do PT, mas a política só se concretiza como ação transformadora quando são os próprios atores dessa política que as desenvolvem. Tenho convicção total que o presidente Lula tem isso na cabeça. Se não tivermos um ministério formado por maioria de mulheres e com uma composição racial muito expressiva, ficarei muito surpreso. O país comporá também um ministério jovem, como farei em Pernambuco, se for governador”, disse.

