Ministério do Desenvolvimento Regional diz que não há risco de rompimento da Barragem Jati

247 - O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que não há risco de rompimento da Barragem Jati, no Ceará. Na sexta-feira (21), o rompimento de uma tubulação gerou vazamento na obra do Eixo Norte do Projeto Integração do rio São Francisco. 2 mil pessoas tiveram de ser evacuadas na madrugada deste sábado (22).

O ministro Rogério Marinho viajou ao local na manhã deste sábado para acompanhar de perto os desdobramentos.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará, coronel Eduardo Holanda, disse ao G1 que a situação está sob controle. “Nesse momento a gente já pode passar para a população que a situação está sob controle e que não há risco eminente. A gente vai avaliar ainda a necessidade de retirada daquela comunidade mais próxima à barragem mas sob um caráter absolutamente preventivo. Não tem uma situação crítica no que se refere à segurança do equipamento".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.