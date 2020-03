Moro responde a Ciro e diz que “apesar dos Gomes” crise no Ceará foi resolvida

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) sobre o motim de policiais militares no Ceará. Moro disse que, “apesar dos Gomes” – em referência a Ciro e seu irmão, Cid Gomes – a crise no estado foi “resolvida”.

“A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”, escreveu o ministro no Twitter.

“Aliás,em janeiro de 2019,o Governo Federal, desta vez pela Força Nacional,força de intervenção penitenciária, PF e PRF, já havia atuado no Estado do Ceará para, junto com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos organizados.O Governo Federal não falta ao Ceará”.

O ex-governador do Ceará desafiou Jair Bolsonaro e Moro, após o anúncio da negociação que pôs fim aos motins dos policiais militares no Ceará. “Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a Lei!”, escreveu o ex-governador no Twitter.