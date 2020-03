Ciro desafia Bolsonaro e Moro: no Ceará manda a Lei

“Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a Lei!”, escreveu o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) no Twitter, após o fim dos motins de policiais militares no estado edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) desafiou Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sergio Moro, após o anúncio da negociação que pôs fim aos motins dos policiais militares no Ceará. “Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a Lei!”, escreveu o ex-governador no Twitter.

O ministro comemorou o fim da “greve dos policiais no Ceará” e alfinetou os irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT-CE), senador atingido por tiros de PMs ao tentar acabar com um motim em um quartel em Sobral usando uma retoescavadeira. “Prevaleceu o bom senso, sem radicalismos”, escreveu Moro.

Os policiais devem retornar ao trabalho nesta segunda-feira (2) e não terão direito à anistia, conforme acertado na negociação. Os militares, no entanto, terão acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Defensoria Pública e o Exército durante os procedimentos legais.

Com o motim de PMs, o Ceará teve 29 mortes registradas entre as 6h de quarta (19) e às 6h de quinta (20), de acordo com dados Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Os números extrapolam a média de 6 assassinatos por dia registradas no estado de 1º de janeiro a 18 de fevereiro.