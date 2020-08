"Não há risco de rompimento da barragem de Jati", afirma Camilo Santana

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse neste sábado (22) que "não há risco de rompimento" da Barragem de Jati. Após um vazamento na barragem, duas mil pessoas precisaram ser evacuadas do local.

"Os técnicos do governo federal e do Estado já começaram a recuperação do trecho danificado e, segundo eles, não há risco de rompimento da barragem. Por uma questão de segurança, o próprio ministério orientou que as famílias que foram retiradas permanecessem fora das suas residências nos próximos dias", disse o governador ao jornal "O Povo".

