No Nordeste, Lula tem 70% e Bolsonaro, 26%, mostra Ipec

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (10), mostrou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 70% dos votos na Região Nordeste, contra 30% de Jair Bolsonaro (PL). Os dois farão o segundo turno da eleição no dia 30 de outubro.

As estatísticas mostraram que Lula aumentou em um ponto percentual a quantidade de votos entre os eleitores nordestinos e Bolsonaro continuou com a mesma porcentagem. De acordo com os números, o ex-presidente continua liderando a disputa no território nacional.

Foram entrevistados 2.000 eleitores, entre sábado (8) e segunda-feira (10), em 130 cidades. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.

📊IPEC: PESQUISA PRESIDENCIAL, de 08 a 10/10



🗳️ VOTO POR REGIÃO



NORDESTE:

🔴 Lula: 70% (+1)

🟢 Bolsonaro: 26% (=)



NORTE/CENTRO-OESTE:

🟢 Bolsonaro: 52% (-1)

🔴 Lula: 42% (-1)



SUDESTE:

🔴 Lula: 48% (+1)

🟢 Bolsonaro: 44% (-1)



SUL:

🟢 Bolsonaro: 56% (+2)

🔴 Lula: 37% (=) — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 10, 2022

