Ipec: Lula tem 55% dos votos válidos e Bolsonaro, 45%

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem 51% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, informa pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 10. Jair Bolsonaro (PL) tem 42%. Brancos e nulos somam 5% e 2% não sabe.

Nos votos totais, Lula manteve o mesmo resultado, enquanto Bolsonaro caiu um ponto.

Considerando os votos válidos, isto é, sem contar brancos e nulos e indecisos, como contabiliza o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula vence a eleição com 55% contra 45% do seu adversário.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre sábado (8) e segunda-feira (10), em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.

