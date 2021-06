Paulo Câmara diz que ainda não tem resposta satisfatória para violência da PM em protesto no Recife

Segundo o governador, as hipóteses mais prováveis para a violência que deixou duas pessoas gravemente feridas são de” erros de procedimento” edit

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou que sua gestão segue apurando a violência cometida pela Polícia MIlitar durante as manifestações do 29 de maio, o chamado 29M, quando duas pessoas perderam a visão em função de disparos de balas de borracha feitos pelo Batalhão de Choque. Apesar da declaração, Câmara admitiu que até o momento não existem explicações plausíveis para a “reação desproporcional” registrada no Recife.

“Até agora, nenhuma delas foi satisfatória no sentido de demonstrar o porquê de uma reação tão desproporcional a uma passeata pacífica”, justificou em entrevista ao Ponto a Ponto, comandado pela jornalista Mônica Bergamo e o cientista político Antônio Lavareda, na BandNews TV nesta quarta-feira (16).

O chefe do Executivo estadual disse, ainda, não ver evidências de que a reação dos policiais contra os manifestantes tenha sido motivada por razões políticas, uma referência ao bolsonarismo no interior das corporações. Segundo ele, as hipóteses mais prováveis são de” erros de procedimento”.

Câmara disse que também determinou a criação de um grupo de trabalho para dialogar com os movimentos sociais. O objetivo é evitar que a violência se repita em novos atos, como os marcados para o próximo sábado (19). “Cenas e fatos como vimos no Recife, no último dia 29 [de maio] não podem acontecer nunca mais em Pernambuco”, afirmou.

Até o momento, 16 policiais que participaram da ação repressiva foram afastados e o coronel Vanildo Maranhão, então comandante-geral da PM, pediu exoneração do cargo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.