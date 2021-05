Paulo Câmara afasta PM que comandou violência no Recife e determina apuração de responsabilidades

247 - O governador Paulo Câmara (PSB) se manifestou sobre os atos de violência praticados pela Polícia Militar de Pernambuco neste sábado (29) contra manifestantes que participavam dos atos nacionais contra Jair Bolsonaro.

Nas redes sociais, Câmara disse que repudia todo ato de violência, de qualquer ordem ou origem. "Sobre o ocorrido durante manifestação no Centro do Recife, na manhã deste sábado, determinei a imediata apuração de responsabilidades", afirmou.

Durante a repressão pela PM, a vereadora Liana Cirne Lins foi agredida com spray de pimenta e um homem ficou ferido no rosto. O governador de Pernambuco disse que, além da investigação das responsabilidades, o policial militar responsável pelo comando da operação foi afastado do cargo.

"A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social já instaurou procedimento para investigar os fatos. O oficial comandante da operação, além dos envolvidos na agressão à vereadora Liana Cirne, permanecerão afastados de suas funções enquanto durar a investigação", afirmou.

Confira a manifestação do governador Paulo Câmara:

Sempre pratiquei na minha condição de governador de Pernambuco, os mesmos princípios que defendo como cidadão e democrata.



Repudiamos todo ato de violência, de qualquer ordem ou origem. pic.twitter.com/rI5L52ypxh — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) May 29, 2021

Vereadora @LianaCirne é agredida pela polícia durante manifestação contra Bolsonaro em Recife pic.twitter.com/20tA4o02ZN — Brasil 247 (@brasil247) May 29, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.