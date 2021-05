Além de Daniel Campelo, PM atirou e cegou segundo homem no Recife (vídeos)

Jonas Correia de França, 29 anos e pai de dois filhos, não participava do 'Fora Bolsonaro' e perdeu a visão do olho direito após ser atingido por um tiro de bala de borracha disparado pela PM de Pernambuco edit

247 - A violenta repressão da Polícia Militar de Pernambuco à manifestação contra Jair Bolsonaro nesse sábado (29) no Recife fez uma segunda vítima grave.

Além de Daniel Campelo da Silva, a PM também atirou balas de borracha no rosto de Jonas Correia de França, 29 anos. Assim como Daniel, Jonas não participava da manifestação e também também perdeu a visão de um olho, o direito, em razão do disparo.

A vereadora do Recife Dani Portela (PSOL) trouxe detalhes do episódio durante entrevista ao Boa Noite 247 deste domingo (30). Dani visitou Jonas no hospital Altino Ventura, no Recife, onde ele está internado junto com Daniel Campelo.

Segundo a vereadora, Jonas é pai de dois filhos, está desempregado e fazia serviços pontuais. Ele havia realizado um serviço de mudança e recebido R$ 60. "Jonas tinha recebido este dinheiro e tinha ido ao centro comprar carne moída para o almoço. Ele estava voltando e mostra a carne moída para a polícia e diz 'pelo amor de Deus, eu sou um pai de família, eu estou levando carne para os meus filhos'. O policial aponta para ele atira, duas vezes", relata a vereadora Dani Portela.

Durante a repressão da PM no Recife, a vereadora do PT Liana Cirne Lins também foi agredida. Ela recebeu um jato de spray de pimenta no rosto quando tentava dialogar com os policiais.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à declaração de Dani Portela sobre a agressão a Jonas de França:





Veja o momento em que a PM atira em Jonas de França:

Veja o momento em que Jonas Correia de França é atingido no olho por um policial da PMPE. Reparem que o autor do disparo é o que corre na frente dos demais logo após o crime. pic.twitter.com/14EjloDk1a May 31, 2021





Veja cena de Jonas de França após atingido pelo disparo da PM de Pernambuco:

[CENAS FORTES] Aqui Jonas de França aparece sangrando logo após ser atingido no olho pelo tiro disparado pela PMPE. Ele voltava para casa com uma porção de carne moída para alimentar os dois filhos. Jonas perdeu a visão do olho direito. pic.twitter.com/19FBYFs32B — Aquiles Lins (@linsaquiles) May 31, 2021

