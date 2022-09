PM é baleado por policial civil após discussão política em João Pessoa (vídeo)

O PM pegou um revólver no carro e atirou, dando início de uma troca de tiros com um policial civil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dois policiais, um civil e um militar, trocaram tiros após uma discussão sobre política, na tarde de domingo (25), em João Pessoa (PB). De acordo com testemunhas, o policial civil bebia em um bar, próximo a uma feira, quando chegou o militar e foi iniciada uma discussão. De acordo com o portal T5, uma testemunha contou que a discussão envolvia os nomes dos candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PM pegou um revólver no carro e atirou, provocando o início de uma troca de tiros com o outro homem. Apenas o policial militar foi atingido, com um tiro na mão. Ele foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma e depois encaminhado ao Trauminha de Mangabeira.

O policial civil fugiu do local.

No último sábado (24), um bolsonarista matou um eleitor do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará.

🚨 VIOLÊNCIA POLÍTICA NA PB



Sargento militar e policial civil trocaram tiros após discussão política, em João Pessoa.



Caso aconteceu num bar, após carreata de Bolsonaro.



PM foi ao carro e civil atirou nele, após discussão sobre Lula e Bolsonaro.



Ambos ficaram feridos na mão. pic.twitter.com/v6Xv5GrMmQ September 26, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.