Renan Calheiros: 'só falta a PGR pedir a exumação de 640 mil vítimas do descaso de Bolsonaro'

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da CPI da Covid, criticou a Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Augusto Aras, por não enviar a autoridades competentes as denúncias apontadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito contra Jair Bolsonaro.

"Na sua estratégia de 'comprar tempo', a PGR pediu para a CPI da Covid individualizar provas, como se centenas delas já não fossem suficientes. Nesse ritmo, só falta a PGR pedir, e não estranhem se isso acontecer, a exumação de 640 mil vítimas do descaso de Bolsonaro", escreveu o parlamentar no Twitter.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, recebeu no último dia 9 o relatório da CPI da Covid. No documento estão nove crimes imputados a Bolsonaro no âmbito das apurações sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Nessa quarta-feira (16), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também criticou a demora de Augusto Aras em tomar as providências necessárias e afirmou que o procurador está "prevaricando no seu ofício".

