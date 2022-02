'Além de estar prevaricando, Aras vai à televisão mentir para os brasileiros', acusa Randolfe Rodrigues

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira (16), fez duras críticas ao procurador-geral da República, Augusto Aras, por sua "inércia" em relação à tomada de providências contra autoridades, incluindo Jair Bolsonaro (PL), com base nas acusações feitas pela CPI da Covid em seu relatório final.

Reportagem do Estado de S. Paulo dá conta de que senadores da CPI da Covid avaliam apresentar um pedido de impeachment de Aras.

Também na CNN Brasil, Aras afirmou que o relatório da comissão é 'desconexo' e apresenta falta de provas. Segundo o PGR, esta seria a justificativa para a demora da apresentação de denúncia por parte da instituição ao Supremo Tribunal Federal (STF) em relação a autoridades com foro privilegiado. "Doutor Aras, não faça isso não. Um homem da sua idade, fica feio para o senhor vir à televisão faltar com a verdade. Desde que o senhor começou a andar com Jair Bolsonaro o senhor deu para esse mau costume. Além de estar atrasando, prevaricando no seu ofício, o senhor vem na televisão faltar com a verdade para com os brasileiros", atacou Randolfe.

O parlamentar destacou que, com base no mesmo relatório, instâncias inferiores do Ministério Público já apresentaram denúncias e instauraram diligências contra acusados pela CPI que não têm foro privilegiado. "Nós fizemos a entrega e um dia depois a Procuradoria da República no Distrito Federal protocolou uma ação civil pública pedindo uma indenização às vítimas da pandemia em R$ 60 bilhões por parte da União, e já instaurou inquéritos, como o da Conitec. Distribuiu os inquéritos e as responsabilidades entre os procuradores. Os procuradores da primeira instância não foram atrás da CPI pedir novas provas, novo material. Já fizeram diligências".

"O que queremos do doutor Aras é que ele faça o serviço dele. Nós já fizemos e os colegas dele da primeira instância estão fazendo. Então gostaríamos que ele começasse a cumprir. Se coubesse a nós, à CPI, oferecer denúncia, nós já teríamos feito", completou.

