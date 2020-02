Rui Costa alfineta Flávio Bolsonaro: deixa falar de milícia quem entende do assunto

Questionado sobre declarações do senador e de Moro sobre o assassinato de Adriano da Nóbrega, governador da Bahia respondeu: “Eu não entendo de milícia, não entendo de crime. Deixa quem entende do assunto falar” edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), se pronunciou nesta quinta-feira 13 sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, assassinado durante uma operação policial no último domingo na cidade de Esplanada (BA). A ação foi feita em conjunto com as polícias do Rio de Janeiro e da Bahia.

Questionado sobre declarações do senador Flávio Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sergio Moro, sobre a morte de Adriano, governador da Bahia respondeu fazendo uma provocação ao filho de Bolsonaro. “Eu não entendo de milícia, não entendo de crime. Deixa quem entende do assunto falar”, disse, segundo a Folha de S.Paulo.

Nesta quarta, Flávio se pronunciou pela primeira vez sobre o caso, defendendo que o corpo do miliciano não fosse cremado, como foi solicitado pela família. Já Moro, em audiência na Câmara, disse que a morte tem que ser esclarecida pela "política do Estado governado pelo Partido dos Trabalhadores".