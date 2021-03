André Constantine é solto após prisão arbitrária por "desacato"

Preso arbitrariamente enquanto discursava no centro do Rio sobre a situação do país e a letalidade da polícia, o comentarista da TV 247 André Constantine foi liberado por volta de 16h15 desta quinta-feira (4). Constantine participará do Boa Noite 247, onde vai contar detalhes do episódio edit

247 - O militante e líder no movimento de favelas do Rio de Janeiro André Constantine, comentarista da TV 247, foi solto na tarde desta quinta-feira (4), após ser detido pela Polícia Militar enquanto participava de manifestação no centro do Rio.

Constantine foi levado à 5ª Delegacia da Polícia Civil sob acusação de desacato. Ele foi liberado por 16h15. Constantine foi para sua casa e participará do Boa Noite 247 desta quinta-feira, na TV 247, onde dará mais informações sobre o episódio.

Ainda na 5ª DP, Constantine falou sobre o caso em uma transmissão ao vivo junto com o vereador Lindbergh Farias (PT-RJ).

"Eu estava fazendo parte do ato contra o armamento da guarda municipal, que é um projeto que o prefeito Eduardo Paes enviou para a Câmara e nós somos contrários, e o microfone encontrava-se aberto. Eu estava discursando, tecendo críticas estruturais à polícia, e eles se sentiram ofendidos, mas em nenhum momento eu me direcionei pessoalmente aos policiais. Eles então romperam meu discurso e me conduziram até aqui, à 5ª DP, dentro de um contexto de desacato. Mas a gente vai sair, estamos conversando com o delegado titular. Eu estou bem, vou assinar aqui e vou embora", afirmou o militante que é filiado ao PT.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS), que classificou o ato como "ditadura", escreveu ofício ao governador do Rio, Claudio Castro (PSC), pedindo apuração rigorosa sobre a conduta dos policiais e as circunstâncias da prisão de André Constantine.

