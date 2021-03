"Ontem calaram um reitor. Hoje, prenderam André Constantine. É a ditadura", diz Maria do Rosário

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) condenou a prisão arbitrária do lider do movimento de favelas e comentarista da TV 247, que participava de ato no centro do Rio edit

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) criticou a prisão do militante André Constantine, comentarista da TV 247, na tarde desta quinta-feira (4) no centro do Rio de Janeiro.

Pelo Twitter, Rosário classificou a prisão como mais uma ato de ditadura. "André Constantine, militante da luta antirracista e da periferia, foi PRESO por discursar contra Bolsonaro e em defesa da vida, no Rio. Ontem buscaram calar o professor @PedroHallal. Hoje prendem por razões políticas um jovem. É a DITADURA", escreveu a parlamentar.

Maria do Rosário se referia ao processo aberto pela Controladoria-Geral da União (CGU) contra o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) Pedro Hallal. Ele é crítico do posicionamento adotado por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e foi obrigado a se comprometer a não repetir o ato novamente pelos próximos dois anos.

O vereador do Rio Lindbergh Farias (PT-RJ) também condenou a prisão de André Constantine, classificando-a como arbitrária. "Censura não", disse Lindbergh.

André Constantine foi preso por um policial militar quando discursava na manifestação "Guarda Armada Não". A liderança do movimento de favelas do Rio criticava a situação do país na pandemia do novo coronavírus, criticava o governo Bolsonaro e a polícia que, afirmou, "mata preto e pobre".

Neste momento, um PM arrancou o microfone de suas mãos, e o levou preso, aparentemente para a 5ª Delegacia de Polícia, na avenida Gomes Freire, também no centro do Rio.

Confira os tweets de Maria do Rosário e de Lindbergh Farias:

🚨Atenção! André Constantine, militante da luta antirracista e da periferia, foi PRESO por discursar contra Bolsonaro e em defesa da vida, no Rio.

Ontem buscaram calar o professor @PedroHallal . Hoje prendem por razões políticas um jovem. É a DITADURA. https://t.co/Y1Uy4ta03n — Maria do Rosário (@mariadorosario) March 4, 2021

O companheiro André Constantine do movimento de favelas foi preso arbitrariamente pela PM no ato "Guarda Armada Não". Ele foi interrompido durante a sua fala enquanto denunciava a violência policial nas favelas. Censura não! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) March 4, 2021

Confira o momento em que André Constantine foi preso:

Este vídeo mostra o momento da prisão arbitrária de André Constantine no Rio pic.twitter.com/lkheLiXOOx — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 4, 2021

Pelo Twitter, Maria do Rosário informou que, em ofício ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), exige "que seja feita uma apuração rigorosa da prisão ilegal de André, e responsabilização dos agentes do Estado que provocaram ou foram coniventes com tal ato".

Vitória! O André Constantine está sendo liberado, como nos informou @lindberghfarias. Acabo de oficiar o governador @GovRJ para que seja feita uma apuração rigorosa da prisão ilegal de André, e responsabilização dos agentes do Estado que provocaram ou foram coniventes com tal ato pic.twitter.com/y0PPXPm1qd — Maria do Rosário (@mariadorosario) March 4, 2021

