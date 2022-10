Áudio: equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar imagens do tiroteio que interrompeu sua agenda em Paraisópolis

Apoie o 247

247 - No último dia 17, o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpria uma agenda de campanha em Paraisópolis, favela da Zona Sul de São Paulo, quando o evento foi interrompido por uma troca de tiros.

Tarcísio e bolsonaristas rapidamente foram às redes sociais para faturar politicamente em cima do ocorrido. A troca de tiros foi tratada como um "atentado" ao candidato. No entanto, a polícia do estado esclareceu já no mesmo dia que o caso não teve qualquer relação com a presença de Tarcísio na comunidade.

Levantando ainda mais dúvidas sobre o caso e principalmente sobre a ação dos bolsonaristas nas redes sociais após o ocorrido, a Folha de S. Paulo publicou nesta terça-feira (25) um áudio no qual um integrante da campanha de Tarcísio pressiona um cinegrafista da Jovem Pan a apagar determinadas imagens do tiroteio.

Apesar da pressão da campanha de Tarcísio, as imagens já tinham sido enviadas à Jovem Pan, que as exibiu. "A Jovem Pan exibiu todas as imagens feitas durante o tiroteio. O trabalho do cinegrafista permitiu que a emissora fosse a primeira a noticiar o ocorrido no local. Não houve contato da campanha do candidato Tarcísio com a direção da emissora com o intuito de restringir a exibição das imagens e, por consequência, o trabalho jornalístico", manifestou a emissora.

Questionada se a ordem do integrante da campanha não consistiria em apagar uma prova do caso, que ainda está sob investigação pela Polícia Civil do estado de São Paulo, a assessoria de Tarcísio declarou que "um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista se ele havia filmado aqueles que estavam no local e se seria possível não enviar essa parte para não expor quem estava lá". A assessoria ainda disse que, durante a agenda, diversos veículos fizeram imagens da situação e as colocaram no ar. "Nunca houve nenhum impedimento por parte da campanha em relação a isso".

