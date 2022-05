Bancada do PSD de Minas Gerais prefere Bolsonaro a Lula

Apoie o 247

247 - Deputados federais e senadores do PSD de Minas Gerais vêm trabalhando para evitar uma aliança do partido com o PT. A maioria dos seis congressistas prefere estar ao lado de Jair Bolsonaro nas próximas eleições. As informações são da Coluna do Estadão.

O senador Alexandre Silveira avalia ser líder do governo na Casa, e o deputado Diego Andrade detém o controle da Fundação Nacional de Saúde.

“A bancada mineira tem posição clara de rejeitar a coligação”, diz o deputado Subtenente Gonzaga.

O ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil vêm articulando apoio mútuo. As pesquisas estaduais mostram o petista com ampla vantagem nas intenções de votos para presidente, enquanto Kalil está em segundo, atrás de Romeu Zema nas intenções de voto para o governo estadual.

