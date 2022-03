Em Minas, Lula lidera corrida presidencial com mais que o dobro de votos de Bolsonaro, mostra pesquisa Quaest

Em um dos cenários pesquisados, o ex-presidente chega a ter 49% dos votos no primeiro turno edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem a ampla preferência do eleitorado mineiro para retornar à Presidência da República na eleição de 2022, mostra pesquisa Quaest, patrocinada pelo Banco Genial e realizada presencialmente, divulgada nesta sexta-feira (18).

Lula, com 46%, tem mais que o dobro das intenções de voto de Jair Bolsonaro (PL), 21%.

Cenário I

Lula (PT) - 46% Bolsonaro (PL) - 21% Sérgio Moro (Podemos) - 6% Ciro Gomes (PDT) - 5% André Janones (Avante) - 3% João Doria (PSDB) - 2% Simone Tabet (MDB) - 1% Alessandro Vieira (sem partido) - 1%

Os que não pretendem votar são 9% e os indecisos somam 5%.

Cenário II

Lula (PT) - 49% Bolsonaro (PL) - 23% Ciro Gomes (PDT) - 7% João Doria (PSDB) - 3% Eduardo Leite (PSDB) - 2%

Os que não pretendem votar são 11% e os indecisos somam 4%.

No segundo turno, Lula também tem ampla vantagem contra Bolsonaro. O petista tem 56% dos votos contra 28% do atual chefe do governo.

O levantamento ouviu 1.480 pessoas presencialmente entre os dias 12 e 15 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-00132/2022.

