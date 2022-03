MG: pesquisa aponta Zema favorito à reeleição, com 40% dos votos contra 23% de Kalil

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data aponta que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é forte candidato à reeleição, liderando as intenções de voto com 40%. O segundo colocado, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), soma 23%.

Carlos Viana (MDB) marca 4%, Vittorio Mediolli (sem partido) chega a 3% e Daniel Sucupira (PT) tem 2%. 12% projetaram voto branco ou nulo e 16% não souberam ou não quiseram responder.

No segundo turno, Zema derrotaria Kalil, com 47% contra 27%.

Na corrida ao Senado, Reginaldo Lopes (PT) lidera, com 13%, seguido por Marcelo Álvaro Antônio (PL), com 6%; Duda Salabert (PDT), com 3%; Alexandre Silveira (PSD), com 2%; e Julvan Lacerda (MDB), com 1%.

O Real Time Big Data entrevistou 1.500 pessoas, por telefone, entre 12 e 15 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

