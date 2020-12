Bia Kicis incita violência após lockdown em Búzios: “Tiro, porrada e bomba”

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) compartilhou um vídeo em que um homem exige a reabertura da barreira sanitária da entrada para o município de Búzios (RJ). "Vamos começar, tiro, porrada, bomba", disse ele. Na legenda, a parlamentar colocou a justificativa. "Quando se testa a paciência do povo ao limite não se pode esperar apatia e resignação", afirmou edit

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) compartilhou nesta quinta-feira (17) um vídeo em que um homem exige a reabertura da barreira sanitária da Estrada Usina Velha, entrada para o município de Búzios (RJ).

"Vamos começar, tiro, porrada, bomba", disse o homem. "Que quero coquetel molotov, bala de borracha, cassetete. Eu quero a Guarda Civil, polícia, PM, foda-se, não vai fechar essa porra não, vamo Búzios, vamo fazer barulho", complementou.

A parlamentar colocou a justificativa na legenda: "Quando se testa a paciência do povo ao limite não se pode esperar apatia e resignação. #ReageBuzios".

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que sejam fechados a partir desta quinta-feira (17) hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Búzios, litoral do estado, por conta da pandemia do coronavírus.

