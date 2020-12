Justiça determina fechamento de hotéis e praias de Búzios, no Rio

247 - A Justiça do Rio de Janeiro determinou que sejam fechados a partir desta quinta-feira (17) hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Búzios, litoral do estado, por conta do aumento de número de casos de covid-19 e da ocupação de leitos hospitalares no município. Os hotéis terão 72 horas para desocupar seus quartos e novas reservas estão proibidas.

Somente moradores e pessoas que trabalhem em Búzios poderão entrar na cidade.

Restaurantes só poderão funcionar com entregas. O comércio essencial (como mercados, farmácias, lojas de animais etc) poderá continuar funcionando, com limite de 30% da capacidade da loja.

