Bolsonaristas que fizeram ato contra Alexandre de Moraes viram réus

247 - A Justiça de São Paulo aceitou nesta terça-feira (12) a denúncia feita pelo Ministério Público contra dois bolsonaristas que participaram de uma manifestação no prédio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF) no dia 2 de maio.

Antonio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar viraram réus por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Na denúncia do MP, a promotora Alexandra Milaré Santos também pediu que as penas fossem agravadas pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra funcionário público, em razão de suas funções, e na presença de várias pessoas.

