MP denuncia à Justiça bolsonaristas que fizeram ato contra Alexandre de Moraes

Bolsonaristas foram presos em flagrante no sábado (2) e liberados após pagamento de fiança

247 - O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça dois apoiadores de Jair Bolsonaro que participaram de um protesto no dia 2 de maio em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O grupo protestava contra a decisão do magistrado que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal.

Antonio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar foram denunciados por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. A promotora Alexandra Milaré Santos também pediu que as penas fossem agravadas pelos crimes terem sido cometidos contra funcionário público, em razão de suas funções e na presença de várias pessoas, segundo informação do G1.

Bonzeri e Alencar integravam um grupo de cerca de 15 pessoas que se reuniram com bandeiras do Brasil, cartazes e uma caixa de som e gritaram ofensas contra Alexandre de Moraes e palavras de ordem contra o STF em frente ao prédio do ministro na capital paulista.

