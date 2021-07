Bolsonaristas usam incêndio em estátua de Borba Gato para acusar a esquerda de terrorismo

Ação assumida pelo grupo Revolução Periférica, que estreou sua conta no Twitter em julho, está sendo utilizada por bolsonaristas para defender o uso da lei antiterrorismo no Brasil edit

247 - A polêmica ação de um grupo chamado Revolução Periférica, que incendiou a estátua de Borba Gato , em São Paulo, neste sábado (24), e estreou sua conta no Twitter em julho deste ano , está alimentando um discurso de radicalização da direita bolsonarista contra o que já chamam de “terrorismo de esquerda”.

De forma articulada, lideranças do bolsonarismo estão usando o episódio para defender a radicalização política e o uso da lei antiterrorismo.

Incêndio

O grupo ateou fogo na estátua do bandeirante Borba Gato no dia das manifestações contra Jair Bolsonaro no Brasil . O incêndio foi controlado pouco depois.

PUBLICIDADE

Um vídeo mostra o momento em que o fogo foi colocado no monumento, com pneus.

Começou. Eles tentarão de todo modo usar a Lei 13.260 (terrorismo). Acontece que o remédio está na própria lei (segunda imagem na sequência). pic.twitter.com/rFFEnfW48Q — Leandro Demori (@demori) July 24, 2021

PUBLICIDADE

Teremos inquéritos ou algo do tipo diante de MAIS UM claro ato de terrorismo ESTIMULADO POR POLÍTICOS, PESSOAS PÚBLICAS E AFINS? Não falo em mensagens de internet mas de ATENTADOS FÍSICOS MAIS QUE EXPLÍCITOS À DEMOCRACIA! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 24, 2021

O mapa do Golpe IX: Tenho avisado. Começou o terrorismo da esquerda no Brasil. A esquerda foi pra rua pedir o impeachment de Bolsonaro e destruindo o patrimônio público. O próximo passo é invadir as ruas de Brasília. O MTST e o PCO já estão nos arredores esperando a ordem. pic.twitter.com/VyMz2zlnMk PUBLICIDADE July 24, 2021

Isso é TERRORISMO!

Há apenas 2 anos e NA MESMA CIDADE, uma trabalhadora, mãe de 8 filhos, morreu asfixiada por outro "protesto" idêntico.

NINGUÉM FOI PRESO!

Quantos cidadãos pagadores de impostos precisarão morrer na mão desses animais? Nós, CONSERVADORES, precisamos reagir! https://t.co/UHwCk5y0Sy pic.twitter.com/SIUjnkfPEq — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) July 24, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.