Bolsonaro deu aval à indicação de Aldo Rebelo para o lugar de Marta Suplicy na prefeitura de SP

247 - Jair Bolsonaro (PL) endossou a indicação de Aldo Rebelo (PDT) para substituir Marta Suplicy na secretaria de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes (MDB). Antes de assumir a pasta, Rebelo vai se licenciar do seu partido. A sigla apoia a pré-candidatura de Boulos.

O pedetista foi ministro dos governos Dilma Rousseff e Lula, mas, de acordo com aliados de Bolsonaro, Rebelo é defensor da propriedade privada, do direito de defesa do cidadão e tem boa interlocução com o agronegócio. A informação foi publicada no jornal O Globo.

O pedetista recebeu o convite do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta semana após reunião na sede do Executivo paulistano. A filiação de Marta ao PT vai acontecer no dia 2 de fevereiro.

Chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarte afirmou ver "com bons olhos a indicação do Aldo porque dá musculatura ao grupo (do Nunes) para enfrentar e derrotar o Boulos e o PT". "Todo reforço qualificado e de peso é bem-vindo para derrotar a esquerda. A indicação do Aldo mostra o pragmatismo da direita. Essa é a verdadeira frente ampla. E não o que o Boulos está fazendo", disse.

A pesquisa feita pelo instituto Atlas Intel neste domingo (31) apontou Guilherme Boulos em primeiro lugar com 29,5% das intenções de voto. O parlamentar do PSOL somou 37,9% em votos válidos (sem considerar os brancos e nulos).

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ficou na segunda posição, com 18% das intenções de votos totais e 23,1% quando considerados apenas os votos válidos. O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) teve empate técnico com Nunes: 17,6% em votos totais e 22,5% em votos válidos.

