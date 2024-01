PT marca a filiação de Marta Suplicy para 2 de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O diretório do PT na cidade de São Paulo confirmou que a filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao partido vai acontecer no dia 2 de fevereiro. A ex-senadora retorna à sigla após nove anos. O partido não fechou qual o local para o ato foi marcado.

No último final de semana, o diretório municipal da legenda aceitou Marta Suplicy como candidata a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP). Ela deixou a secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo após receber convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

continua após o anúncio

O ex-ministro Aldo Rebelo vai assumir a vaga deixada pela ex-prefeita. Ele disse que foi convidado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a assumir a secretaria, e vai se licenciar do PDT antes de assumir a função. A sigla pedetista apoia a pré-candidatura de Boulos.

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) manifestou apoio público à indicação da ex-prefeita Marta Suplicy para ser vice na chapa de Boulos. O petista havia defendido que a sua legenda fizesse prévias e tinha apoiado a vereadora Luna Zarattini para ser vice na chapa do Psol.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: