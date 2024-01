Após PT descartar prévias, Eduardo Suplicy declara apoio à chapa de Boulos e Marta em SP

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) manifestou apoio público à indicação da ex-prefeita Marta Suplicy para ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à prefeitura da capital paulista.

O petista defendeu que a sua legenda fizesse prévias e apoiou a vereadora Luna Zarattini para ser vice na chapa de Boulos. O parlamentar reviu sua posição.

"Levei em consideração que o Diretório promove prévias apenas para escolha de candidatos majoritários, que o PT-SP aceitou fazer a coligação com o Psol, e ainda que escolheríamos uma mulher. E, como não há outras pré-candidatas, apoio a chapa Guilherme Boulos/Marta Suplicy", escreveu Eduardo Suplicy na rede social X.

No último final de semana, o diretório municipal do PT aceitou Marta Suplicy como candidata a vice na chapa de Boulos. A volta da ex-prefeita ao Partido dos Trabalhadores teve 12 de 14 votos a favor e deve ser oficializada antes do Carnaval.

E, como não há outras pré-candidatas, apoio a chapa Guilherme Boulos/Marta Suplicy, na expectativa de que venham a realizar uma entusiasta campanha e uma administração caracterizada por forte participação popular, total transparência e correção em seus atos. — Eduardo Suplicy (@esuplicy) January 17, 2024

