PT de São Paulo aprova Marta como vice de Boulos e descarta prévias no partido

Ex-prefeita foi oficialmente filiada ao PT após votação do diretório municipal do PT de São Paulo

247 - O diretório municipal do PT aceitou Marta Suplicy como candidata a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) para a disputa pela prefeitura da capital paulista. A volta da ex-prefeita ao Partido dos Trabalhadores teve 12 de 14 votos a favor e deve ser oficializada antes do Carnaval, período de festas que será na primeira quinzena de fevereiro.

O nome de Marta para vice de Boulos não passará por prévias no PT. De acordo com o portal Uol, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) informou que o voto contrário à filiação partiu de Bárbara Corrales, a Babi, integrante do diretório municipal. Houve uma abstenção.

Existe a possibilidade de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participe do ato de refiliação. "É uma questão de agenda só. Pode ser dia 3, dia 2, mas não há nada certo ainda", afirmou Laércio Ribeiro, presidente do diretório do PT na capital paulista.

A pesquisa feita pelo instituto Atlas Intel, divulgada em 31 de dezembro, apontou o Guilherme Boulos na primeira posição, com 29,5% das intenções de voto. O parlamentar do PSOL somou 37,9% nos votos válidos (sem considerar os brancos e nulos).

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ficou em segundo lugar, com 18% das intenções de votos totais e 23,1% quando considerados apenas os votos válidos. O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) teve empate técnico com Nunes: 17,6% em votos totais e 22,5% em votos válidos.

