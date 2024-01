Vice de Boulos: Eduardo Suplicy lança Luna Zarattini para disputar prévia com Marta

Não é a primeira vez que o deputado estadual, um dos campeões de voto do PT, defende caminho diferente do de Lula edit

247 - O deputado estadual Eduardo Suplicy decidiu convidar a vereadora Luna Zarattini para disputar no PT a indicação para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de SP, informa Mônica Bergamo.

O partido selou aliança com o PSOL para indicar o vice de Boulos. O presidente Lula (PT) articula para que Marta Suplicy volte ao partido e seja a candidata.

Suplicy, no entanto, defende que a tradição do PT seja mantida e que a escolha seja feita por meio de prévias partidárias, em que todos os filiados votam.

"As prévias são o instrumento, por excelência, de aperfeiçoamento da democracia", afirmou ele. Uma pré-candidatura de Luna, segundo ele, estimularia o debate sobre a cidade e "a participação dos jovens no processo".

"A Luna abraça alguns dos temas mais importantes da cidadania: como resolver o problema da população de rua, da cracolândia, de moradia. Presidimos as comissões de direitos humanos — ela da Câmara Municipal, eu da Assembleia Legislativa—, e trabalhamos sempre juntos. Temos uma afinidade exemplar", lembrou ele.

A parlamentar é também, diz ele, uma defensora da renda básica de cidadania. Suplicy afirma que vai marcar um encontro com Luna para apresentar a ideia a ela. E, na próxima terça (16), levará a proposta ao diretório municipal do PT.

Não é a primeira vez que o deputado Suplicy, um dos campeões de voto do PT, toma caminho diferente do de Lula.

Em 2002, ele disputou as prévias do partido. Queria ser candidato a presidente no lugar do próprio Lula, que venceu as prévias.

"Tenho o maior respeito pela opinião do presidente Lula, e por Marta. Mas penso que a ampliação do debate é bem-vinda e fortalece o partido e a escolha que será feita", afirmou ele a Mônica Bergamo

Suplicy diz também que não pretende ele mesmo disputar as prévias com Marta "porque é muito importante manter a união da família". Ele e Marta têm três filhos e sete netos.

