Bolsonaro é alvo de protesto em Campinas e reage com ironia: "quanto são 7 x 8?" (vídeo)

247 - Em evento de celebração da 1ª Feira Brasileira do Nióbio, realizada em Campinas, São Paulo, nesta sexta-feira (8), Jair Bolsonaro foi interrompido por um protesto. Uma pessoa presente na plateia gritou "Fora Bolsonaro".

Além disso, a manifestante também destacou: "600 mil mortes por Covid-19 no Brasil"; "corte de 92% no orçamento de ciência e tecnologia"; "Bolsonaro vetou o PL de seguridade menstrual".

A reação do público, em sua maioria bolsonarista, com vaias levou o chefe do governo federal a reagir: "não vamos chegar ao nível deles, não, por favor. Sairei daqui, imediatamente, se ela me responder quanto é... são 7 x 8? Raiz quadrada de 4?".

A manifestante não aparece nas imagens da transmissão oficial do evento, mas aparentemente foi retirada do local.

"Sempre me interessei por exatas. Eu acho que o meu primeiro livro, 'Sistema Pert', abriu a minha cabeça. Sou da quinta região mais pobre de São Paulo. Sempre estudei. O ensino era de qualidade naquela época (...) Ó, como eu gostaria que as pessoas que gritaram ali atrás se interessassem por isso. No fundo, são dignos de pena. Temos dó por essas pessoas. Mas é a vida. Temos que lutar por eles também", continuou Bolsonaro.

Presidente @jairbolsonaro é alvo de protesto durante evento em Campinas.



Discurso foi interrompido por mulheres citando as mortes por Covid-19, o corte no orçamento de Ciência e Tecnologia e o veto ao projeto de seguridade menstrual.



Elas também gritaram “Fora, Bolsonaro”. pic.twitter.com/zSfqdL4Ch2 — Metrópoles (@Metropoles) October 8, 2021

