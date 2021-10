Brasil ultrapassa a marca de 600 mil mortes por Covid-19

País registra, em média, 438 óbitos por dia. Em junho, quando atingiu a marca de 500 mil vítimas, eram 2 mil. Apesar de o número de vítimas do vírus ter diminuído, o Brasil ainda é o 3º país com a maior média diária de novas mortes, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia edit

247 - O Brasil chegou a 600.077 mortos pela Covid-19, nesta sexta-feira (8). A informação foi divulgada pelo consórcio de veículos de imprensa. Segundo o levantamento, os casos confirmados de infectados pela doença atualmente são 21.893.752.

A marca é atingida num momento em que a pandemia está em desaceleração no país. A média de mortes diárias está em 438, o menor número desde novembro do ano passado.

A primeira morte por Covid, segundo dados do consórcio, foi registrada no dia 12/03 de 2020. Cento e quarenta e nove dias depois, em 08/08 de 2020, o país alcançou a marca de 100 mil mortes.

Apesar de o número de vítimas do vírus ter diminuído com o avanço da vacinação nos últimos meses, segundo reportagem do G1, o Brasil ainda é o 3º país com a maior média diária de novas mortes, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia.

