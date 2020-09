Boulos: sonho de Bolsonaro é 'transformar PF numa Gestapo'

O candidato a prefeito de São Paulo pelo PT, Guilherme Boulos, deverá prestar depoimento como parte de inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Polícia Federal teria entrado em contato com os advogados de Boulos para intima-lo a depor sobre postagens contrárias a Bolsonaro edit

Sputnik - Guilherme Boulos (PSOL), ao criticar intimação de Polícia Federal para que explique postagens críticas ao presidente, disse que o "sonho" de Bolsonaro é "transformar a PF numa Gestapo".

O candidato a prefeito de São Paulo deverá prestar depoimento como parte de inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial (DIP), segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A Polícia Federal teria entrado em contato com os advogados de Boulos para intima-lo a depor sobre postagens contrárias a Bolsonaro.

Por meio do Twitter, o político do PSOL disse que o presidente tentava "intimidar" sua campanha. Além disso, afirmou que Bolsonaro tinha o "sonho" de "transformar a PF numa Gestapo", a polícia secreta nazista.

"Bolsonaro quer nos intimidar. Seu sonho é transformar a PF numa Gestapo. Não vamos permitir. Mais do que isso: vamos derrotar o bolsonarismo em SP e começar a virar esse jogo!", escreveu.

​Em outra postagem, Boulos afirmou que "Bolsonaro quer eleger [Celso] Russomano e acionou a PF pra tentar me intimidar". O presidente tem indicado que irá apoiar o candidato do Republicanos, que lidera as pesquisas para a prefeitura de São Paulo.

​O candidato do PSOL aparece como o candidato da esquerda mais bem colocado nas pesquisas, atrás de Russomano e do atual prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB).