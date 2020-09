Boulos: “Bolsonaro quer eleger Russomanno e acionou a PF pra tentar me intimidar”

Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos deve ser alvo da Polícia Federal de Bolsonaro por críticas a ele nas redes sociais. “O medo deles do nosso crescimento só mostra que estamos no caminho certo”, comentou o líder do MTST edit

247 - O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, reagiu pelo Twitter à notícia de que a Polícia Federal pode intimá-lo por críticas feitas a Jair Bolsonaro nas redes sociais.

“Precisa desenhar? Bolsonaro quer eleger Russomanno e acionou a PF pra tentar me intimidar. O medo deles do nosso crescimento só mostra que estamos no caminho certo. São Paulo vai ser a capital da resistência!”, postou Boulos.

Líder nas pesquisas, Celso Russomanno (Republicanos) é o candidato de Bolsonaro na capital paulista. O presidente recebeu a visita do deputado federal no hospital neste final de semana, pouco antes de receber alta após passar por uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga.

Precisa desenhar? Bolsonaro quer eleger Russomano e acionou a PF pra tentar me intimidar. O medo deles do nosso crescimento só mostra que estamos no caminho certo. São Paulo vai ser a capital da resistência!https://t.co/GlFUkWraOI — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) September 28, 2020