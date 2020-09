Bolsonaro aciona PF contra Boulos por críticas nas redes sociais

247 - A Polícia Federal (PF) pode intimar o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, a prestar depoimento.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, um agente da PF procurou advogados do ativista para tratar de um inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial (DIP) por publicações nas redes sociais críticas a Jair Bolsonaro (Sem partido).

Advogado de Boulos, Alexandre Pacheco Martins, afirmou que vai até a sede da PF em Brasília nesta segunda-feira (28), para "verificar o conteúdo da investigação para então nos manifestarmos nos autos".