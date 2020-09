Bolsonaro recebeu visita de Celso Russomanno no hospital

247 - O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), que lidera as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, visitou Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (26) no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Bolsonaro recebeu alta no início da tarde , após ser submetido a uma cirurgia para retirada de pedra na bexiga. Ele admitiu recentemente que irá apoiar o deputado na disputa à Prefeitura de São Paulo, mesmo depois de ter afirmado que não se envolveria nas eleições municipais esse ano.

“Hoje pela manhã estive no hospital Albert Einstein para visitar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia. Torço pela sua rápida recuperação, para podermos seguir propondo bons projetos para o nosso Brasil”, escreveu Russomanno em seu perfil no Instagram, com uma foto dos dois.