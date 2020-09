Após cirurgia, Bolsonaro recebe alta de hospital

Sputnik - Neste sábado (26), o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, recebeu alta médica do Hospital Albert Einstein, um dia após passar por cirurgia.

O presidente brasileiro passou por uma cirurgia na sexta-feira (25), em São Paulo, para retirar um cálculo da bexiga. A informação sobre a alta foi divulgada pela assessoria da Presidência da República por meio de uma nota oficial.

Segundo a assessoria, Bolsonaro não necessitará de cuidados especiais e poderá viajar a Brasília normalmente. Mais cedo um boletim médico afirmava que o presidente teve "ótima evolução clínica" e que não apresentou nenhuma complicação cirúrgica, tendo sido retirada a sonda vesical.

A cirurgia era considerada de baixo risco, precisou de anestesia geral e foi comandada pelo médico urologista Leonardo Borges ao lado de um cardiologista. O presidente chegou a São Paulo na quinta-feira (24) à noite para ser submetido à cirurgia.

Essa foi a sexta vez que Bolsonaro teve que passar por um procedimento cirúrgico desde que foi esfaqueado em setembro de 2018. Destas, quatro cirurgias foram decorrentes do ferimento causado pela facada. Bolsonaro também passou por uma vasectomia em janeiro deste ano.

A sexta cirurgia, para retirada do cálculo renal, já havia sido citada pelo presidente brasileiro em setembro quando, em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que tinha o cálculo há mais de cinco anos.

Além das cirurgias, Bolsonaro também foi infectado pela COVID-19, da qual se curou ainda em agosto deste ano.