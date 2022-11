"Carla Zambelli fugiu do Brasil e em breve Bolsonaro e família farão o mesmo", diz Rogério Correia

"Michelle será a primeira e está com malas prontas e passaporte em dia", afirma o deputado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentou pelo Twitter nesta sexta-feira (4) a viagem repentina da também deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) aos Estados Unidos, justamente em meio a uma investigação sobre o episódio em que entrou armada em um bar na cidade de São Paulo (SP) perseguindo um homem negro junto com seus seguranças no dia 29 de outubro, véspera da eleição.

Para Correia, Zambelli fugiu, e Jair Bolsonaro (PL) e família farão o mesmo em breve. "Carla Zambelli fugiu do Brasil e em breve Bolsonaro e família farão o mesmo. Michelle será a primeira e está com malas prontas e passaporte em dia. Finge desligamento com a familícia e chantageia para ter suporte jurídico e financeiro".

O deputado ainda afirmou esperar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) "aja antes da debandada".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.