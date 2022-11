Carla Zambelli diz que não fugiu para os EUA: 'fui restaurar a liberdade de expressão'

A deputada do PL-SP está sendo investigada por entrar armada em um bar na capital paulista edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que foi aos Estados Unidos para estudar meios de "assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil". A parlamentar está sendo investigada por entrar armada em um bar na cidade de São Paulo (SP) e perseguir um homem negro junto com seus seguranças no dia 29 de outubro, véspera da eleição. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pela coluna de Mônica Bergamo.

A bolsonarista disse que não comunicou sua ida aos EUA por causa de decisão judicial que derrubou todos os seus perfis em redes sociais nesta semana. "É através das minhas redes sociais que reporto eventos, faço questionamentos, trago conhecimento informativo e divulgo minha agenda", afirmou. "Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras!", acrescentou.

Zambelli ainda diz ser alvo de censura da Justiça e se autodeclara "uma das maiores vozes conservadoras". "Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.