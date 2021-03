Cidades com prefeitos bolsonaristas negacionistas vivem tragédia com a Covid-19

247 - Administradas por prefeitos bolsonaristas e negacionistas, as cidades paulistas de Bauru e Praia Grande enfrentam uma espécie de tragédia anunciada no que diz respeito à pandemia da Covid-19 em função do aumento dos casos e de óbitos relacionados à doença.

De acordo com reportagem da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a prefeita de Bauru Suéllen Rosim (Patriota) adotou uma posição negacionista e o município registra 106% dos leitos de UTI ocupados.

Até dezembro do ano passado, a cidade tinha 299 mortes em decorrência do coronavírus. Neste exercício, o município registrou 152 óbitos no período entre 1 de janeiro e 9 de março. Os casos confirmados cresceram 42,5% em comparação com todo o ano de 2020.

Já o município de Praia Grande registrava, até dezembro do ano passado, 12,6 mil casos confirmados de Covid-19. Neste ano, até o dia 9 deste mês, foram contabilizados quase 5 mil novos casos. O número corresponde a cerca de 40% de todos os casos apontados em 2020.

A cidade litorânea de Pria Grande, administrada pela prefeita Raquel Chini (PSDB), foi escolhida por Jair Bolsonaro para um banho de mar na virada do ano.

Na ocasião, ele não respeitou as medidas de distanciamento social e também não utilizou a máscara de proteção contra o coronavírus. Desde então, a cidade contabiliza 58 novas mortes provocadas pela doença.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.