Dallagnol pede impeachment de Lula e é enquadrado por Rogério Correia

"Deviam estar na cadeia e se esconderam no parlamento", disse o parlamentar do PT-MG. Deltan Dallagnol foi condenado pelo STJ e Sergio Moro pelo STF edit

247 - O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) resolveu afirmar nesta quinta-feira (23) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu crime de responsabilidade ao insinuar que houve "armação" do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) contra o petista após a Polícia Federal descobrir um plano de criminosos para assassinar Moro e outras autoridades públicas.

"Deixa de cretinismo, @deltanmd. Vc e este Moro cometeram crime atrás de crime para fortalecer a ultra direita e perseguir @LulaOficial. Tudo que se falar do ex Juiz ladrão é pouco. Deviam estar na cadeia e se esconderam no parlamento", disse Correia.

Na rede social, Dallagnol escreveu: "Lula disse que a investigação do atentado do PCC contra Sérgio Moro é uma 'armação do Moro', atacando as instituições e agindo de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, o que configura crime de responsabilidade - att. 9º, VII, da Lei 1.079/50".

Em março de 2022, o deputado do Podemos-PR foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a indenizar Lula em R$ 75 mil por causa da apresentação do PowerPoint.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Moro, ex-juiz da Lava Jato, nos processos contra o atual presidente da República. Na última terça (21), o petista comentou a sua prisão política em entrevista ao 247.

