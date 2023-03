Falando à TV 247, Lula se emociona ao lembrar de sua prisão injusta

Apoie o 247

247 - O presidente Lula se emocionou durante a entrevista concedida com exclusividade à TV 247. Ele comentava sobre a perseguição política que sofreu e teve que interromper sua fala para chorar.

"Eu tinha certeza de que era um processo que eu ia sobreviver e sair mais forte. Por isso a minha tranquilidade nesse período todo, muita mágoa. A morte da Marisa foi uma coisa muito ruim, depois a morte de meu irmão quando eu estava na PF, foi muito ruim. As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Muitas vezes você precisa se preparar para isso, nao pode se deixar levar", disse o presidente, em referência aos 580 dias em que foi preso injustamente pela Lava Jato.

"Foi um momento muito rico de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga pra cima olhando o teto", disse Lula, quando teve de interromper sua fala.

