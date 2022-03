Datena rompe com Doria e diz que ele é "traidor"

Apoie o 247

247 - O apresentador e pré-candidato ao Senado José Luiz Datena (União Brasil-SP) afirmou se sentir traído e disse que rompeu a aliança com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após o tucano desistir de disputar a Presidência da República. "Doria fazendo esse movimento, não tenho mais nenhum compromisso com essa chapa. Porque aí quem se sente traído sou eu", disparou Datena, de acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

"Acho um movimento completamente equivocado do Doria se ele fizer isso, porque passa de traído a traidor do [Rodrigo] Garcia. Implode a candidatura dele [a governador]", ressaltou. Datena disse, ainda, que só ficou sabendo da decisão de Doria no início da manhã desta quinta-feira (31) "Fiquei sabendo disso às 5h da manhã. Que aliados são esses?", questionou.

Apesar do rompimento com o agora ex-aliado, o apresentador disse irá disputar o Senado de forma “independente". Vou ser candidato ao Senado, mesmo independente. Por que eu vou largar o Senado? Por causa desse movimento, que é tão típico da política? Por essas coisas que o Brasil está nesta situação", afirmou.

João vem se sentindo isolado dentro do PSDB e este seria o motivo de sua desistência. Ele ainda se mostra insatisfeito com a tentativa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de sabotar sua candidatura para ser ele o presidenciável tucano. O anúncio de desistência pode ser, porém, uma tentativa de forçar a cúpula do PSDB a expressar apoio a seu nome.

