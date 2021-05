David Miranda, do Jacarezinho, diz que ação que matou 24 é "chacina autorizada" pelo governador Cláudio Castro

247 - O deputado federal David Miranda (PSOL), criado na favela do Jacarezinho, onde a Polícia Civil promoveu uma chacina nesta quinta-feira, 6, afirmou que "as instituições brasileiras insistem em desrespeitar e marginalizar a favela. Essa ação de hoje é uma tragédia, uma chacina autorizada por Cláudio Castro [governador do Rio]".

O Jacarezinho é a minha origem, é a favela que me criou. Nenhuma pessoa que nasce fora da favela pode saber o que é isso.

As instituições brasileiras insistem em desrespeitar e marginalizar a favela.



Essa ação de hoje é uma tragédia, uma chacina autorizada por @claudiocastroRJ pic.twitter.com/fJ0Dh4XfLH — David Miranda (@davidmirandario) May 6, 2021

A Polícia Civil descumpriu ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e realizou operação na favela do Jacarezinho, no Rio, matando pelo menos 25 pessoas, nesta quinta. As entidades de direitos humanos dizem que o número de mortos pode subir ainda mais.

Com os números oficiais, a Chacina do Jacarezinho é a maior da história da cidade do Rio de Janeiro e a segunda maior da história do estado.

O governo do Rio de Janeiro descumpriu a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e referendada pelo plenário da corte que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciou, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 6, uma ação de seu partido junto com o PT, da deputada federal Benedita da Silva (RJ), e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), contra o governo do Rio de Janeiro pela Chacina do Jacarezinho.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.