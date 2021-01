Doria após início de vacinação: 'Bolsonaro reage prostrado. Covarde'

O governador João Doria (PSDB-SP) criticou a postura de Jair Bolsonaro, após o início da vacinação no Brasil, tendo como primeira imunizada uma pessoa do estado de São Paulo. "Bolsonaro, derrotado, reage prostrado", disse o tucano, que também o chamou de "covarde" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), bateu duro em Jair Bolsonaro, após o Executivo paulista dar o pontapé inicial para a vacinação contra o coronavírus. "Bolsonaro, derrotado, reage prostrado. Covarde e silenciosamente", disse o tucano pessoas próximas. O relato foi publicado pela coluna Radar, de Veja.

Bolsonaro desapareceu das redes sociais em dia marcado pelo início da vacinação no Brasil. Até as 20h30 desse domingo (17), ele havia postado apenas mensagens sem relação com a vacinação.

O chefe do Executivo paulista foi quem escolheu pessoalmente a enfermeira Monica Calazans, 54 anos, para ser a primeira imunizada no Brasil, às 22h30 da sexta (15).

A aplicação aconteceu minutos depois que a Anvisa aprovou, nesse domingo (17), o uso emergencial das vacinas Oxford/AstraZeneca e da chinesa Sinovac (CoronaVac) contra o coronavírus.

