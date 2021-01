Bolsonaro desaparece das redes sociais após aprovação de vacina contra o coronavírus

Até as 20h30 desse domingo (17), Jair Bolsonaro havia postado somente mensagens sem relação com a vacinação, sabotada por ele próprio edit

247 - Jair Bolsonaro desapareceu das redes sociais em dia marcado pelo início da vacinação no Brasil. Até as 20h30 desse domingo (17), ele havia postado somente mensagens sem relação com a imunização. A informação foi publicada pela coluna Painel.

No Twitter e no Telegram, postou pela manhã, depois das 10h, sobre voos da Força Aérea Brasileira (FAB) feitos para Manaus (AM). Também publicou um link sobre obras da Vertente Litorânea na Paraíba, complementar da transposição do Rio São Francisco.

No Instagram, postou até o início da tarde, mensagens acerca das ações do governo federal ou das Forças Armadas para ajudar os amazonenses, que vivem colapso de seu sistema de saúde e sofrem até com a falta de oxigênio. Também publicou uma mensagem sobre redução de impostos e tarifas pelo Ministério da Economia. Depois disso, silêncio.

No Facebook não foi diferente. Bolsonaro publicou link para a transmissão da reunião da Anvisa no começo da tarde e não voltou à rede social.

