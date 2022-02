Em protesto contra morte de vendedor de balas pela PM, guarda responde com spray de pimenta e criança é atingida

Apoie o 247

247 - Um policial à paisana matou no início da tarde desta segunda-feira (14) no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o vendedor de balas Yago Macedo, 21. Segundo testemunhas, o policial teria "se assustado" com o rapaz.

Moradores de Niterói realizaram um protesto nesta terça-feira (15) contra a morte do jovem.

A Guarda Municipal, que atuava para conter a manifestação, utilizou spray de pimenta contra os presentes. Uma criança foi atingida.

Criança é atingida por spray de pimenta da guarda municipal de Niterói pic.twitter.com/LGYeE8gME9 — Brasil 247 (@brasil247) February 15, 2022

