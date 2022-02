Jovem negro vendedor de balas é morto por policial que achou que fosse assaltante (vídeo)

Yago Macedo, de 21 anos, vendia balas acompanhado da família em frente à estação de barcas em Niterói, no Rio. Policial estava de folga, à paisana edit

247 - O vendedor de balas Yago Macedo, de 21 anos, morreu baleado em frente à estação das barcas no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (14).

Segundo testemunhas, um policial militar à paisana e o vendedor ambulante começaram a discutir depois que o trabalhador começou a oferecer seus produtos. O policial teria “se assustado” com o jovem.

"Quando os policiais chegaram no local, meu primo ainda estava com vida. Então, se tivessem retirado ele o mais rápido possível, dava para salvar a vida dele, mas infelizmente é vendedor de bala, é só mais um", lamentou o primo do rapaz.

Em nota, a Polícia Militar informou que o agente estava de folga e reagiu a uma tentativa de roubo na Praça Arariboia.

Diversos políticos da região denunciam o racismo do crime nas redes sociais.

O caso acontece menos de dez dias depois do assassinato do congolês Moïse Kabamgabe , de 24 anos, na Barra da Tijuca, após ser linchado por três homens. Ele havia ido cobrar seu salário atrasado. O caso causou comoçou até fora do Brasil.

Confusão no centro de Niterói



Um vendedor de balas chamado Iago Macedo, 21 anos, foi morto por um policial a paisana em frente a estação das Barcas por suspeita de assalto. pic.twitter.com/BEpEFGemVp — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) February 14, 2022

Após o assassinato, mais uma agressão policial contra um homem negro: imagens do jornalista Rodrigo Gomes, do SBT, registraram um homem sendo agredido por um Guarda Municipal mesmo depois de ser imobilizado pela PM. Ele protestava contra a morte de Iago.

Imagens feitas agora pelo jornalista Rodrigo Gomes, do @sbtrio, mostram um homem sendo agredido por um Guarda Municipal mesmo depois de ser imobilizado pela PM



Ele estava protestando contra a morte do vendedor ambulante Hyago Macedo, atingido com um tiro no peito por um policial pic.twitter.com/KGsatEvvbw

Confira outras reações sobre o caso no Twitter:

O assassinato do camelô Iago Macedo por um tiro a queima roupa de policial que “se assustou” quando ele vendia balas em frente às Barcas de Niterói é fruto do racismo e da violência policial que seguem impunes e fortalecidos no Gov. Bolsonaro. Justiça para Iago! — Luciana Boiteux (@luboiteux) February 14, 2022

URGENTE! Estamos acompanhando o caso de um trabalhador e pai de família morto nas barcas em Niterói há pouco. Iago Macedo, de 21 anos, estava com a família, era vendedor de balas e morreu de um disparo policial que ACHOU que ele fosse assaltante. HORROR! Seguiremos de olho! — Carlos Minc (@minc_rj) February 14, 2022

“A bala do meu primo custa uma por três e duas por cinco. E quanto custa a vida do meu primo?”



Tiago, primo de Iago, vendedor de balas morto com um único tiro na estação das barcas em Niterói. — Lola Ferreira (@lolaferreira) February 14, 2022

Iago Macedo, 21 anos, vendedor de bala, foi baleado hoje em frente às barcas de Niterói. Mais um jovem morto pelas mãos de um policial militar.



Ainda temos poucas informações, mas nossa equipe está no local acompanhando o caso. — Wal Nictheroy (@WNictheroy) February 14, 2022