Esposa de Galo, Géssica nega ter participado do incêndio ao Borba Gato: 'estava cuidando da minha filha' (vídeo)

247 - Esposa de Paulo Galo, líder dos entregadores de aplicativos, Géssica de Paula Silva Barbosa negou ter participado do ato que incendiou a estátua de Borba Gato, bandeirante explorador de indígenas, em São Paulo no último sábado (24). Em razão do protesto, Galo e Géssica foram presos nesta quarta-feira (28).

Em vídeo obtido pelo UOL, ela diz que cuidava da filha de três anos em casa no momento do ocorrido. "Eu estava na minha casa, cuidando da minha filha e do meu irmão. Não sei por que fui detida. Estou indignada".

Géssica também diz no material estar preocupada com a filha, que teve de ficar sob os cuidados da sogra. "Estou aqui para ser ouvida. Não sei como vou sair ou quando vou sair. O sistema Judiciário está sendo falho por não apurar, por não ter provas [do seu envolvimento no incêndio à estátua]. Estou aqui e preciso de ajuda das pessoas".

O advogado Jacob Filho, que atua na defesa de Géssica, solicitará conversão da prisão temporária em domiciliar, visto que ela é responsável pelos cuidados da filha do casal. "Prenderam uma mãe. E ela nem sequer estava presente no ato. A prisão é absolutamente sem sentido".

